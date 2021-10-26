За словами медика, вакцинація в Україні неправильно організована і загрожує погіршенням епідеміологічної ситуації.

Вакцинація населення в Україні від коронавірусу просувається не так швидко, як хотілося б, а переважна більшість імунізованих людей не належать до груп ризику.

Про це повідомила в "Україна 24" доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Що означає "тотальна вакцинація"? Я сьогодні дивилася заяву генерального директора ВООЗ, і він каже: "Ми повинні хоча б через рік дійти до 40% вакцинованих в кожній країні". Зрозуміло, що чим більше, тим краще. Звичайно, потрібно говорити не про кількість вакцинованих, хоча це важливо, а про кількість імунних людей. Це різні речі. Вакцинуватися, звичайно, треба. Але ідеально було б вакцинувати групи ризику", - зазначила вона.

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Голубовська звернула увагу на те, що в Україні найчастіше прищеплюються люди, у яких менше шансів перенести інфекційне захворювання важко. Лікарні сьогодні заповнені, за її словами, саме людьми з групи ризику.

"У нас який головний провал вийшов? Що у нас максимально вакцинована та вікова група населення, яка хворіє найчастіше не важко — це люди до 40 років. І я прошу, до всіх звертаюся - не треба писати в Facebook, мовляв, у мого сусіда те-то. Є статистика... В основному хворіють групи ризику, і вмирають найчастіше групи ризику. І інтенсивна терапія перевантажена групами ризику. Але найбільший провал, що в цій групі найменший відсоток вакцинації. А чому? Не тому, що люди у нас дурні. Я терпіти не можу, коли з державних інституцій сипляться на цих людей якісь епітети. Навіть якщо хтось щось не зрозумів, треба спокійно пояснювати й працювати з фахівцями, а не влаштовувати протидії", - повідомила вона.

Крім того, за словами медика, вакцинація в Україні неправильно організована і загрожує погіршенням епідеміологічної ситуації.

"Я скажу перше і найголовніше - всі заходи в осередку, а ми вже в осередку інтенсивної передачі інфекції, повинні бути спрямовані на роз'єднання людей, а не на їх скупченість. У зростанні інфекційного захворювання з таким механізмом передачі, як цей, все повинно бути направлено на роз'єднання. Масова вакцинація в гарячих точках обернеться зростанням захворюваності - це будуть пункти інфікування", - сказала вона.

Також Голубовська сказала, що за 2-3 тижні епідемія може досягти свого піку.

"Ситуація дійсно непроста, особливо в тих "червоних" регіонах. Найближчим часом ці регіони, які не "червоні", стануть "червоними". Я не можу сказати, що зараз ситуація більш катастрофічна, ніж була навесні 2021 року. Багато стаціонарів, які резервні були відкриті навесні, ще сьогодні не відкриваються. Але через 2-3 тижні ми вже увійдемо в пік (епідемії коронавірусу – ред.) такий, що система буде перевантажена, як навесні. Поки що весна була найбільш напруженим періодом за всю цю пандемію. І цього разу буде так само",- сказала лікарка.

Нагадаємо, в Україні за добу виявлено 19 120 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2939 осіб; зафіксовано рекордну кількість померлих від коронавірусу – 734; одужали 9738 осіб.

Разом з тим на сьогодні понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Вікторія Гордієнко