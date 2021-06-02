Крім того, у порядку денному законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму та про запобігання і протидію антисемітизму в Україні.

Верховна Рада України сьогодні розгляне низку законопроектів щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Також розглядатиметься проект закону щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.

Крім того, у порядку денному законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму та про запобігання і протидію антисемітизму в Україні.

Депутати планують внести зміни до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Також у порядку денному проект закону про антидопінгову діяльність у спорті.

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Парламент розгляне і законопроект щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань, зокрема, про надання права носити, зберігати та використовувати зброю особам рядового та начальницького складу ДБР, які, з огляду на покладені на них завдання, мають потребу у забезпеченні самозахисту.

Крім того, передбачається розгляд законопроекту про страхування.

У порядку денному ратифікація ряду міжнародних угод, призначення позачергових виборів голів деяких місцевих рад.

Також передбачається розгляд законопроекту про реєстрацію геномної інформації людини.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував зниження цін на лікарські засоби в Україні.

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Автор: Надя Пришляк