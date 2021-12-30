Результати досліджень ще знаходяться на ранніх стадіях.

Наразі розробкою програми Міністерства охорони здоров'я щодо виробництва вітчизняної вакцини проти COVID-19 займаються дві команди українських вчених.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Суспільне. Він запевняє, що в Україні й зараз достатньо вакцин від коронавірусу, однак власне виробництво можна швидко переналаштувати або, за потреби, внести певні корективи у технологічний цикл.

За його словами, наразі вчені зі Львова та Києва працюють над двома різними типами вакцини, та результати досліджень знаходяться ще на ранніх стадіях.

Читайте такожМайже мільйон хворих на коронавірус за добу: ВООЗ побоюється краху систем охорони здоров'я"Це Інститут біохімії ім. Палладіна і професор Комісаренко разом зі своєю командою, він займається науковим обґрунтуванням саме розробки мРНК-вакцини. І також команда академіка Сибірного у Львові, яка працює також над розробкою вакцини, але саме білкової", — розпоів головний санітарний лікар країни.

Також, за його словами, в Україні є приватна ініціатива із розробки вакцини, яка дійшла у своїх дослідженнях до етапу випробувань. Йдеться про спільний науково-дослідний проєкт АТ "Лекхім" та харківською групою вчених на рівні Одеського протичумного інституту.

"Планується принаймні використати або протестувати декілька методів інактивації вірусу і з'ясувати — який з цих методів буде давати більшу імуногенність і буде кращим прототипом саме розробки інактивованої української вакцини", — зазначив Кузін.

Крім того, МОЗ запустило програму створення власних тест-систем для виявлення інфекційних хвороб.

"Вже визначено декілька компаній та організацій, які отримують кошти державного бюджету на розробку вітчизняної тест-системи, яка спрямована на діагностику інфекційних хвороб", — розповів Кузін.

Він зазначив, що державі передаються інтелектуальні права на розроблену тест-систему і надалі держава може самостійно виробляти такі тест системи.

Нагадаємо, за даними РНБО, нова хвиля COVID-19 через поширення штаму "Омікрон" в Україні незмінно очікується у лютому. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, саме вакцинація може запобігти виникненню нової хвилі захворювання.

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