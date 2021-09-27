Наразі у столиці рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 35%.

У столиці за минулий, 38-й тиждень поточного року, зареєстровано 14 тис. 385 хворих на грип та ГРВІ, зокрема і на COVID-19, що на 15,5% більше у порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".

Зазначається, що зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8061 (зростання на 15,5%), дорослих – 6324 особи (зростання на 15%).

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У структурі захворюваності діти становлять 56% (на попередньому тижні – 55,9%), із них 51,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4 тис. 155 випадків.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 625 осіб, із них - 172 дитини.

Як повідомляється, на сьогодні рівень захворюваності у місті нижчий епідемічного порогу на 35,2%.

Нагадаємо, МОЗ закликав українців зробити щеплення проти сезонного грипу, який традиційно посилюється в осінньо-зимовий період. Більш того, в цьому році в Україні очікують відразу чотири штами інфекційного захворювання.

Грип та ГРВІ в Україні: що відомо

Автор: Інна Андаліцька