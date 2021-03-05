В Україні за добу щеплення від коронавірусу отримали 2 913 осіб.
Читайте такожКожен сотий вакцинований українець поскаржився на побічні ефектиПро це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, з початку кампанії щеплено 12 481 особа, з них отримали 1 дозу – 12 481 особа.
Кількість щеплень, зроблених у областях за добу:
Вінницька область – 210 щеплень;
Волинська область – 60 щеплень;
Дніпропетровська область – 280 щеплень;
Донецька область – 270 щеплень;
Житомирська область – 70 щеплень;
Закарпатська область – 80 щеплень;
Запорізька область – 50 щеплень;
Івано-Франківська область – 99 щеплень;
Київська область – 160 щеплень;
Кіровоградська область – 90 щеплень;
Луганська область – 147 щеплень;
Львівська область – 80 щеплень;
м. Київ – 80 щеплень;
Миколаївська область – 210 щеплень;
Одеська область – 140 щеплень;
Полтавська область – 70 щеплень;
Рівненська область – 70 щеплень;
Сумська область – 70 щеплень;
Тернопільська область – 230 щеплень;
Харківська область – 100 щеплень;
Херсонська область – 70 щеплень;
Хмельницька область – 110 щеплень;
Черкаська область — 70 щеплень;
Чернівецька область – 17 щеплень;
Чернігівська область – 80 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1 110 щеплень), найменша – у Закарпатській області (244 щеплення).
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