За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області.

В Україні за добу щеплення від коронавірусу отримали 2 913 осіб.

Читайте такожКожен сотий вакцинований українець поскаржився на побічні ефектиПро це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, з початку кампанії щеплено 12 481 особа, з них отримали 1 дозу – 12 481 особа.

Кількість щеплень, зроблених у областях за добу:

Вінницька область – 210 щеплень;

Волинська область – 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 280 щеплень;

Донецька область – 270 щеплень;

Житомирська область – 70 щеплень;

Закарпатська область – 80 щеплень;

Запорізька область – 50 щеплень;

Івано-Франківська область – 99 щеплень;

Київська область – 160 щеплень;

Кіровоградська область – 90 щеплень;

Луганська область – 147 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

м. Київ – 80 щеплень;

Миколаївська область – 210 щеплень;

Одеська область – 140 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Рівненська область – 70 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 230 щеплень;

Харківська область – 100 щеплень;

Херсонська область – 70 щеплень;

Хмельницька область – 110 щеплень;

Черкаська область — 70 щеплень;

Чернівецька область – 17 щеплень;

Чернігівська область – 80 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1 110 щеплень), найменша – у Закарпатській області (244 щеплення).

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Автор: Ірина Погоріла