Загалом в центрі зареєстровано вже 60 випадків коронавірусної хвороби.

Вісім дітей з дитячого центру "Молода гвардія" госпіталізовані до дитячої лікарні №3 м. Одеса. Окрім того, кількість хворих вожатих зросла до 10.

Про це в середу, 18 серпня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Вісім дітей госпіталізовані до дитячої лікарні № 3 м. Одеса. Вона спеціалізується на допомозі пацієнтам з COVID-19, має все необхідне обладнання та фахівців", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даним МОЗ, станом на 17:00 18 серпня в дитячому центрі зареєстровано 60 випадків інфікування коронавірусною хворобою (50 дітей, 10 вожатих).

Читайте такожУкраїна схвалила ще одну вакцину для видачі COVID-сертифікатівПовідомляється, що в дитячому центрі "Молода гвардія" продовжують спостереження за особами, які контактували з хворими на COVID-19, виявленими раніше.

Для контролю за виконанням протиепідемічних заходів, передбачених Планом локалізації й ліквідації вогнища захворювання, у дитячому центрі "Молода гвардія" щоденно перебуває лікар-епідеміолог.

Спалах COVID-19 у таборі "Молодої гвардії"

В Одесі поліція почала розслідування за фактом масового зараження COVID-19 в дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія".

17 серпня повідомлялося про інфікування 45 дітей, з яких четверо госпіталізовані.

Зранку 18 серпня серед хворих було вже 50 дітей і троє вожатих. Ймовірно, що у 33 осіб - штам "Дельта", але точний діагноз встановлюватимуть столичні фахівці.

Інфіковані діти жили в таборі "Зоряний" (один з трьох таборів "Молодої гвардії"), де перебували загалом близько 500 дітей (всі – контактні особи).

Сьогодні в "Молодій гвардії" повідомили, що табори "Прибрежний" та "Сонячний" тимчасово призупиняють свою діяльність.

Що таке "Молода гвардія"

Український дитячий центр "Молода гвардія" (аналог Кримського "Артеку") перебуває у віданні Міністерства соціальної політики України. Займає площу 30,8 га, розташований на березі Чорного моря. Складається з постійно працюючих таборів "Зоряний" і "Сонячний", влітку відкривається третій табір – "Прибережний". У кімнатах проживають по 8-10 осіб.

Автор: Тетяна Герасименко