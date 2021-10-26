У більшості випадків адміністративні протоколи за порушення карантину складали відносно юридичних осіб.

В Україні з 23 вересня до 25 жовтня було складено 4 тисячі 888 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 40 тис. 581 постанову через перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посилання на дані Національної поліції.

Зазначається, що адміністративні протоколи складали у більшості відносно юридичних осіб. Йдеться про ч. 1 ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте такожУ МОЗ спрогнозували, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19Так, порушення відповідної статті тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян це від 17 тис. 000 до 34 тис. 000 гривень, для посадових осіб – від 34 тис. 000 до 170 тис. 000 гривень.

Ігнорування норми щодо наявності захисної маски тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 грн до 255 гривень.

Нагадаємо, 23 вересня на території України встановили жовтий рівень епіднебезпеки. Станом на 25 жовтня вже шість областей перебувають на червоному рівні епіднебезпеки, ще 26 жовтня до них доєдналися Миколаївська та Рівненська області.

Автор: Леся Лещенко