Карантин в деяких областях нашої країни можуть посилити вже через тиждень, попередив нардеп.

У Волинській, Львівській, Рівненській областях України через тиждень-два можуть посилити карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус COVID-19.

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, розповідаючи про робочу зустріч із послом Республіки Польща в Україні Бартошом Ціхоцьким.

"У регіонах України, які межують з Польщею, зростає кількість хворих на COVID та рівень госпіталізації. Є вірогідність, що за тиждень-два у Волинській, Львівській, Рівненській областях посилять карантинні обмеження", – підкреслив нардеп.

При цьому він зазначив, що в Польщі завдяки вакцинації половини населення ситуація поки досить стабільна – за минулу добу виявлено менше як 1 тисяча нових хворих. Радуцький додав, що в Україні за добу – майже 10 тисяч.

Посол розповів Радуцькому, що "польські прикордонники регулярно виявляють в українців підроблені довідки про вакцинацію".

Читайте такожТрьом областям України загрожує "червона" зона карантину – KSEПри цьому додав, що Польща "ще не має технічних засобів для перевірки достовірності сертифікатів вакцинації у застосунку "Дія".

"Домовились, що це питання буде вирішене, адже відображення сертифікатів у "Дії" є одним з найкращих технічних рішень, що визнано багатьма країнами. Зі свого боку Україна активізує боротьбу з фальсифікованими довідками про вакцинацію. За останній час правоохоронці відкрили 80 кримінальних проваджень проти зловмисників, які підробляли сертифікати вакцинації та ПЛР-тести. Здебільшого фальсифікують паперові документи, підробити сертифікат у "Дії" практично неможливо", – написав Радуцький.

Голова комітету ВР повідомляє, що Польща розгляне питання поставки в Україну вакцини та експрес-тестів на антиген, а також можливість виробництва для українських лікарень кисневих станцій.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу стартувала у березні минулого року, і в тому ж місяці низка держав, у тому числі й Україна, запровадили карантин.

Спочатку карантин в Україні був загальнонаціональним, а зараз він адаптивний. У державі передбачено чотири рівні епіднебезпеки – "зелений", "жовтий", "помаранчевий", а також "червоний". Найслабші обмежувальні заходи у "зеленій" зоні, а найсуворіші – у "червоній".

З 23 вересня Україна перейшла з "зеленої" в "жовту" зону, і карантинні заходи було посилено.

Автор: Надя Пришляк