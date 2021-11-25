Документ діє 72 години з моменту здачі аналізу.

У державному застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту. Документ діє 72 години з моменту здачі аналізу.

Про це повідомляє УНІАН.

Відтепер у меню COVID-сертифікатів з’явилася опція генерування сертифікату про негативний ПЛР-тест.

Бета-тестування таких сертифікатів розпочалося 1 листопада. Сертифікат діє 72 години з моменту здачі аналізу.

Згенерувати сертифікат про негативний ПЛР-тест можна таким же способом, як COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в "Дії" треба натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" та натиснути "Згенерувати сертифікат".

Дані підтягнуться автоматично після того, як користувач дасть згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Сертифікат з’явиться поруч з іншими цифровими документами в застосунку. Процес займає кілька хвилин.

Як повідомляв УНІАН, електронний сервіс державних послуг "Дія" нагадав бізнесу та іншим установам про необхідність перевіряти COVID-сертифікати своїх клієнтів за QR-кодом. Для цього не потрібні жодні сканери, рідери й інше обладнання.

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Автор: Марта Гичко