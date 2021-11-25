Для того, щоб перевірити QR-код документа, достатньо лише смартфона.

Електронний сервіс державних послуг "Дія" нагадав бізнесу та іншим установам про необхідність перевіряти COVID-сертифікати своїх клієнтів за QR-кодом.

Про це йдеться у Telegram-каналі сервісу.

У "Дії" зазначають, що перевірити дійсність сертифікату про вакцинацію можна за допомогою смартфона. Для цього не потрібні жодні сканери, рідери й інше обладнання.

Щоб просканувати сертифікат, потрібно:

авторизуватися в застосунку "Дія";

натиснути на іконку QR у верхньому правому кутку екрана;

навести камеру на QR-код сертифіката вашого клієнта.

Читайте такожВ Україні розширили перелік медикаментів для лікування COVID-19Для перевірки сертифіката вакцинації необхідне стабільне інтернет-з'єднання. Також важливо перевірити, чи встановлено на смартфоні останню версію застосунку "Дія".

"Вакцинуйтеся та генеруйте СOVID-сертифікат у "Дії", щоб карантинні заходи не завадили вашим планам", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, на Львівщині повідомлено про підозру місцевому жителю, який виготовляв підроблені COVID-сертифікати для заробітчан.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Марта Гичко