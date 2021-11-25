Електронний сервіс державних послуг "Дія" нагадав бізнесу та іншим установам про необхідність перевіряти COVID-сертифікати своїх клієнтів за QR-кодом.
Про це йдеться у Telegram-каналі сервісу.
У "Дії" зазначають, що перевірити дійсність сертифікату про вакцинацію можна за допомогою смартфона. Для цього не потрібні жодні сканери, рідери й інше обладнання.
Щоб просканувати сертифікат, потрібно:
- авторизуватися в застосунку "Дія";
- натиснути на іконку QR у верхньому правому кутку екрана;
- навести камеру на QR-код сертифіката вашого клієнта.
Читайте такожВ Україні розширили перелік медикаментів для лікування COVID-19Для перевірки сертифіката вакцинації необхідне стабільне інтернет-з'єднання. Також важливо перевірити, чи встановлено на смартфоні останню версію застосунку "Дія".
"Вакцинуйтеся та генеруйте СOVID-сертифікат у "Дії", щоб карантинні заходи не завадили вашим планам", - йдеться у повідомленні.
Як писав УНІАН, на Львівщині повідомлено про підозру місцевому жителю, який виготовляв підроблені COVID-сертифікати для заробітчан.
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