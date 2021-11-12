Типографію облаштували у двох орендованих квартирах у столиці. Схема проіснувала майже рік.

Троє жителів Київщини організували у столиці роботу підпільної типографії з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів та негативних ПЛР-тестів.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що так звана типографія щодня виготовляла до 20 підробок. Під "офіс" зловмисники орендували дві квартири у Києві. Схема проіснувала майже рік. За попередніми підрахунками, її щомісячні обороти сягали 3 млн грн.

За даними слідства, ділки шукали "клієнтів" через спеціально створений телеграм-канал. Після отримання заявки вони вносили в "документ" персональні дані та друкували фальшивку. Готові замовлення надсилали через популярні поштові сервіси.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, як отримати дитячі сертифікати про вакцинацію та одужання від COVID-19"Для надання підробкам достовірного вигляду зловмисники наносили на них QR-код, який після зчитування переводив на фіктивний сайт медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, вартість фейкового ПЛР-тесту становила 750 гривень, а сертифікату про вакцинацію – 4500 гривень.

За інформацією Офісу генпрокурора, правоохоронці провели обшуки у приміщеннях типографії і за місцем мешкання учасників групи, в ході яких вилучено комп’ютерну та оргтехніку, понад 70 печаток та штампів медичних закладів, бланки суворої звітності медичних установ, а також грошові кошти у сумі близько 500 тис. грн і 12 тис. дол.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України) і обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші причетні особи.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області у викладачів виявили підроблені свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу.

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Автор: Світлана Макринська