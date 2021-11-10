Поліцейські розпочали кримінальні провадження за використання підроблених свідоцтв про вакцинацію.

В Івано-Франківській області у викладачів навчальних закладів виявили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19.

Про це розповіли в поліції області.

Про підробку правоохоронцям повідомили працівники Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. За їх словами, під час перевірки міжнародних сертифікатів про вакцинацію, які надали адміністрації місцевих навчальних закладів, було виявлено низку фактів підроблення паспорту вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19 у працівників навчальних закладів.

"Йдеться про відсутні їхні дані про вакцинацію в електронній системі охорони здоров'я, а також печатки та підписи лікарів не відповідають дійсності. В ході слідчих дій поліцейські вилучили підроблену документацію та розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 358 (Використання завідома підробленого документа) Кримінального кодексу України", - кажуть у поліції.

Читайте такожМОЗ з 9 грудня розширить перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковимПравоохоронці вкотре наголошують, що використання недійсних сертифікатів про вакцинацію чи результатів ПЛР-тестування є злочином.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі працівники Служби безпеки України викрили лікаря, який щодня виготовляв до 30 фейкових сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19.

Записатися на справжню вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова