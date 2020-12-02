Тепер у лікарні Маріуполя пацієнти з коронавірусом мають безперебійний доступ до життєво необхідного кисню.

У лікарні Маріуполя №9 немає дефіциту кисню для пацієнтів з коронавірусом. Зазначається, що у цьому медзакладі група "Метінвест" збудувала розподільну мережу та встановила три кисневі станції.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив директор Маріупольської лікарні №9 Олександр Железняк.

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Так, завдяки допомозі металургійних підприємств лікарні №9 в місті Маріуполь встановили 90 нових ліжко-місць з подачею кисню.

Директор лікарні розповів, що наразі медзакладу не постачають кисневі балони, їх 180 штук розташовані на збудованій рампі.

"І до нас один іноді два рази на тиждень приїжджає машина спеціальна, яка заправляє прямо ці кисневі балони на місці", - розповів Железняк.

Медики кажуть, що завдяки цій допомозі Маріуполю вдається утримувати ситуацію із поширенням коронавірусу стабільною.

У лікарні заявляють, що киснева терапія — це 80% одужання хворих, й дякують Фонду Ріната Ахметова та групі "Метінвест".

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Автор: УНІАН