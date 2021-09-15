У нашій країні серйозно прискорилися темпи поширення COVID-19, повідомили вчені.

За прогнозом Національної академії наук України, у 2021 році спостерігатиметься тенденція до зростання захворюваності на коронавірус COVID-19 у порівнянні з минулим роком.

Темпи поширення вірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні, а період подвоєння кількості нових виявлень зменшився до двох тижнів, повідомили у НАН.

Зазначається, що основні епідемічні параметри (кількість нових виявлень, смертей та госпіталізацій), які ще два тижні тому були подібними до тогорічних, продемонстрували випереджальне зростання.

В прогнозі сказано, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 2950 осіб на день (за два тижні – вдвічі), середня кількість летальних випадків дорівнює 58 смертей на день у середньому за останній тиждень (за два тижні збільшення на 41%).

Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3 638 протягом тижня 15 – 21 вересня 2021 року та 5 208 – протягом тижня 22 – 28 вересня 2021 року.

Читайте такожУ KSE розповіли про новий спалах коронавірусу в УкраїніПри цьому зазначається, що летальність дещо знизилась і перебувала у діапазоні від 2,5% до 3%, а її подальше зниження можна очікувати на основі даних про вікову структуру хворих.

В НАН додали, що з початком навчального року різко зросла захворюваність серед дітей, частка яких у випадках хвороби вперше за весь час статистики перевищила 10%.

"Той факт, що захворюваність різко зросла одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей, свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в українських умовах", – наголосили у НАН.

В НАН підкреслили, що загрозливою є ситуація на заході країни. При цьому додали, що високою є захворюваність у Чернівецькій області, а її високі темпи зростання спостерігаються у Львівській, Волинській, Тернопільській та інших областях.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2021 року. Тоді ж у низці країн, зокрема і в Україні, запровадили карантин.

Станом на 15 вересня коронавірус в Україні діагностували у 2 325 796 пацієнтів, одужали 2 225 130 осіб, а померли – 54 550. Упродовж 14 числа COVID-19 знайшли у 4 640 осіб, а 13-го вірус діагностували у 3 332.

Автори: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк