Епідеміолог Наталія Виноград наголосила, що для подолання пандемії COVID-19 однієї вакцинації недостатньо.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що вакцинація не є приводом для скасування маскового режиму для вакцинованих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Вакцинація не є приводом, щоб скасовувати масковий режим для вакцинованих. І зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски й тих людей, які отримали повний курс щеплення. Оскільки вакцинація ефективно захищає від тяжкого перебігу хвороби, або від ризику померти, але людина, яка отримала вакцину, все ще має ризик інфікуватися", - розповів головний держсанлікар

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Своєю чергою, епідеміолог Наталія Виноград наголосила, що для подолання пандемії COVID-19 однієї вакцинації недостатньо.

"Справа не лише в вакцині, справа у протиепідемічних заходах. Однією вакцинацією ніхто у світі не зупинив жодної проблеми, пов'язаної з інфекційними захворюваннями - і не зупинить й далі. А особливо при такому вірусі, який ми зараз маємо, який постійно мутує", - зазначила вона.

Виноград також підкреслила, що працювати над забезпечення дотримання протиепідемічних заходів має не лише Міністерство охорони здоров'я, а й інші відомства.

Як повідомляв УНІАН, зараз МОЗ займається розробкою менш жорстких норм для вакцинованих українців, які будуть застосовуватись до них під час можливого локдауну.

Автор: Антоніна Доломанжи