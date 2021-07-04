3 липня відбувся матч чвертьфіналу "Євро-2020" між національними збірними України та Англії, який завершився поразкою України.

У Міністерстві охорони здоров'я України дали поради українським уболівальникам, які пережили стрес після поразки України на Чемпіонаті Європи з футболу.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожСльози, крики та прапори: як Англія усю ніч святкувала перемогу над Україною (фото)

У МОЗ зазначили, що, згідно з дослідженнями, під час гри футбольні фанати переживають сильний стрес, і у них зростає виділення кортизолу - гормону стресу.

"Ваш організм пережив два тайми надзвичайного стресу - зараз він виснажений. Допоможіть вашому організму відновитися: підіть на прогулянку з собакою, зустріньтеся з друзями, Виберіть тихий вечір з серіалом, приберіть у квартирі, приготуйте корисну і смачну вечерю, займіться спортом тощо. Виберіть те заняття, яке приносить вам задоволення і допомагає впоратися зі стресом", - порадили у відомстві.

Україна-Англія: підсумки матчу

3 липня 2021 року збірна України залишила "Євро-2020", поступившись в 1/4 фіналу головному фавориту турніру - збірній Англії. Матч закінчився з рахунком 0:4.

Кращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірної Данії. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід в 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко