18 областей України продовжують пребувати у "червоному" рівні епідемічної небезпеки через високі рівні захворюваності на коронавірусну хворобу.

Початок виходу регіонів із "червоного" рівня епідемічної небезпеки можна очікувати з наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

"Початок виходу регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, в яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем. Від початку встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки у першому регіоні, а саме Херсонскій області минуло 30 днів. Це фактичної такий же час як і минулої хвилі, тобто вчасно запровадженні карантинні обмеження, дозволи нам йти середньостатистичними темпами", - зазначив Ляшко.

Він також нагадав, що 18 областей України продовжують пребувати у "червоному" рівні епідемічної небезпеки через високі рівні захворюваності на коронавірусну хворобу, а з 18 листопада 2021 року буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області.

За його словами, наразі у Вінницькій області принаймні однією дозою антиковідної вакцини вакциновано 36% людей старше 18 років. Цей показник нижчий за середній по Україні.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксовано 16 тис. 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, захворіли 1 тис. 168 дітей та 327 медпрацівників. Також за минулу добу 2 тис. 264 особи госпіталізовано, зафіксовано 838 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 244 тис. 749 осіб, одужали – 2 млн 664 тис. 373, померли – 77 тис. 985. Медики провели 15 млн 292 тис. 648 ПЛР-тестувань.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко