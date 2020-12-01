Зокрема, він заявив, що таке тестування має бути якісне.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов висловив свою позицію щодо можливого загального тестування населення на коронавірусну інфекцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав журналістам.

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Зокрема, говорячи про можливість загального тестування населення на коронавірус, він зауважив, що "треба дивитися, що нам ця ситуація дасть".

За його словами, просто проводити тестування, якщо воно буде неякісним, не варто.

"Більш того, треба розуміти, що система має витримати, бо тестування має бути якісне. Якщо робити тестування самих себе, і воно не буде відображати реальний стан... тому що ця хвороба дивна: я думаю, що на сьогодні ми не можемо зрозуміти, чому у сім'ї чоловік хворіє, а дружина, діти - ні", - сказав Данілов.

Тестування громадян у Європі та світі вже стає необхідним заходом епідемічної безпеки. Таким чином уряди країн намагаються зрозуміти тенденцію поширення коронавірусу серед окремих груп населення й приблизну кількість інфікованих.

31 жовтня безкоштовно протестуватися змогли громадяни Словаччини. Тоді міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що в Україні до такого вдатися не зможуть через значно більшу кількість населення.

Вже у листопаді ініціативу протестувати на антиген медиків й студентів озвучила влада Львова. Крім того, у Києві обіцяють безкоштовно протестувати на COVID-19 працівників соціальної сфери, зокрема вчителів.

Відомо, що уряд планує закупити 6 мільйонів експрес-тестів на COVID-19 для сімейних лікарів і бригад швидкої допомоги.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: Віталій Саєнко