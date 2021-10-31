Десятки охочих зробити щеплення прийшли в "Епіцентр" перед входженням Києва до "червоної" зони.

В одному з будівельних супермаркетів Києва вишикувалася величезна черга з охочий зробити щеплення від коронавірусу напередодні входження столиці в "червону" зону епідеміологічної загрози.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Десятки людей, які вирішили отримати щеплення, помітили в гіпермаркеті "Епіцентр" на вулиці Братиславська. Як видно на відео, черга виходить з магазину аж на вулицю.

Свідком різкого бажання жителів столиці прищепитися став і керівник компанії "Дронаріум" Руслан Бєлкін. Знімок з будмагазину він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожКиїв у "червоній" зоні: як перевірятимуть документи в транспорті й що загрожує порушнику"Нарід штурмує центр вакцинації в епіцентрі. Твориться неймовірне - невже прокинулося самосвідомість раптом? Ні, канешна. Пі#дюліна животворяща у вигляді обмежень для невакцинованих з понеділка - ось могутній стимул для пополо. На жаль, тут так все працює", - пише Бєлкін.

Як вже повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Києві почнуть діяти обмеження "червоної" зони карантину. У зв'язку з цим всі школи переходять на дистанційне навчання, а також вступає в дію заборона на роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, а також проведення масових заходів. Крім того, діє обмеження на користування громадським транспортом. Заборони не діятимуть лише для тих, у кого є COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Автор: Станіслав Кожемякін