Для цього не потрібне нотаріальне посвідчення чи засвідчення справжності підпису нотаріусом.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№5831). Давати згоду на посмертне донорство в електронній формі тепер можна буде через портал "Дія"

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, з подальшим техніко-юридичним редагуванням, проголосували 305 з 364 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Ухваленим законом встановлюється, що кожна повнолітня дієздатна особа має право надати у письмовій або електронній формі (через портал "Дія") згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення її стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть).

Згода або незгода на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди подаються у письмовій або електронній формі за підписом особи, яка висловлює своє волевиявлення.

При цьому нотаріальне посвідчення чи засвідчення справжності підпису нотаріусом не потрібне.

Раніше в законодавстві про електронну форму подачі такого документу не йшлося. Відомості про згоду або незгоду на посмертне донорство вносяться до Електронної системи охорони здоров'я.

Читайте такожПерша операція: львівські лікарі врятували дитину з діркою в серціЗаконом передбачено, що супровід транспортних засобів, залучених до перевезення анатомічних матеріалів людини та/або реципієнтів та/або бригади вилучення анатомічних матеріалів людини, може здійснюватися транспортними засобами Національної поліції.

Крім того, законом визначається, що до 1 січня 2024 року забезпечення організації медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або провадження діяльності, пов'язаної з трансплантацією, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім деяких положень, які набирають чинності з 1 грудня 2022 року.

Нагадаємо, раніше у прес-службах міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та Мінцифри анонсували розділ про посмертне донорство у додатку "Дія".

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