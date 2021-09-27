Ігор Кузін зазначив, що до продуктових магазинів застосують ряд обмежень.

Продуктові магазини в "червоних" зонах карантину закривати не будуть. Для них введуть ряд умов, але вакцинація для відвідувачів не обов'язкова.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Щодо магазинів, які працюють з продуктами - вони зможуть продовжувати роботу при червоному рівні. До них буде застосовуватися обмеження за кількістю людей, що одночасно знаходяться в приміщенні. Але вимога про вакцинацію на них поки не поширюється", - пояснив чиновник.

За його словами, таке правило серйозно вплине на життя в населеному пункті. Водночас він зазначив, що можуть зобов'язати вакцинувати певний відсоток працівників сфери обслуговування.

Читайте такожКомаровський розповів, як можна змусити літніх людей вакцинуватися"Але вимоги щодо допуску туди вакцинованих відвідувачів - такої норми, швидше за все, не буде", - підсумував Кузін.

Карантин в Україні

З 23 вересня вся територія України знаходиться в "жовтій" зоні карантину. У цій зоні забороняється очне навчання в навчальних закладах, де недостатньо вакцинованих працівників, крім дитсадків і 1-4 класів, а також накладаються обмеження на роботу закладів громадського харчування, кінотеатрів, спортзалів і фітнес-центрів.

У разі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть тільки, якщо 100% працівників мають "зелений" covid-сертифікат.

Крім того, чинні обмеження "червоного" рівня не застосовуватимуться за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" covid-сертифікату.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу зафіксували 3 тис. 7 нових випадків COVID-19 станом на 27 вересня 2021 року. Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

В Україні за минулу добу зробили понад 37,1 тисячі щеплень проти COVID-19, з них одну дозу отримали 21 тис. 836 людей, повністю імунізовані - 15 тис. 317 осіб

Автор: Анастасія Горбачова