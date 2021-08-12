З 1 жовтня і до кінця року на цю програму виділено 660 мільйонів гривень.

З 1 жовтня пацієнти з цукровим та нецукровим діабетом зможуть отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила т. в. о. заступника голови Національної служби здоров’я Тетяна Бойко.

За її словами, з 1 жовтня програму реімбурсації буде розширено, і хворі на цукровий та нецукровий діабет за призначенням лікаря зможуть отримати інсулін безкоштовно або з незначною доплатою.

З 1 жовтня і до кінця року на цю програму виділено 660 млн грн. Цього достатньо, щоб забезпечити інсуліном усіх хворих.

Бойко розповіла, що інсулін можна буде отримати в будь-якій аптеці без прив’язки до місця реєстрації хворого і місця роботи лікаря.

У аптеки повинен бути договір з Національною службою здоров’я по реімбурсації.

Дізнатися про такі аптеки можна за телефоном в контактній службі Нацслужби здоров’я (1677) або на сайті НСЗУ.

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Також пацієнт повинен мати індивідуальний план лікування від лікаря з визначенням типу і дозування інсуліну. Тому інсулінозалежним пацієнтам варто відвідати ендокринолога, щоб він склав такий план.

Бойко розповіла, що в цьому році з НСЗУ співпрацює вже понад 10 тисяч аптек.

За її словами, з початку року лікарі за програмою доступні ліки виписали понад 8,6 млн рецептів, понад 6 млн з них — від серцево-судинних захворювань. З січня до цієї програми приєдналися понад 450 тис. пацієнтів, а в цілому програмою користуються 3 млн осіб.

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Автор: Дмитро Хилюк