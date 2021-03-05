На сьогоднішній день лікарі не можуть прогнозувати, як COVID-19 буде розвиватися у кожного окремого пацієнта.

Українські вчені першими в світі встановили зв'язок між рівнем позаклітинної ДНК в крові і тяжкістю захворювання коронавірусом.

Читайте такожЗапалення легенів під час хвороби COVID-19: особливості й симптоми коронавірусної пневмоніїПро це заявив завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАН України Віктор Досенко, повідомляє прес-служба НАН.

У повідомленні наголошується, що такий критерій потрібен лікарям для того, щоб прогнозувати, як буде розвиватися перебіг хвороби у конкретного пацієнта.

За словами Досенка, на сьогоднішній день лікарі не можуть прогнозувати, як COVID-19 буде розвиватися у кожного окремого пацієнта. Зокрема, незрозуміло, чому при однакових вихідних даних один пацієнт одужує за 7-10 днів, а інший - може потрапити в залежність від кисню, і навіть померти.

"Тому всім лікарям вкрай потрібен якийсь прогностичний критерій. Мені приємно повідомити: ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (чим він вищий, то гірший прогноз), і довели це, до речі, першими в світі", - підкреслив Досенко.

Він зазначив, що при госпіталізації у пацієнтів, які були в різному стані, брали кров для визначення рівня позаклітинної ДНК. І днями вже отримали остаточні результати.

"...все, що потрібно людям, щоб буквально в перший день хвороби передбачити, наскільки важким буде її перебіг і, відповідно, які препарати слід приймати - здати кров на визначення рівня позаклітинної ДНК", - пояснив фахівець.

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Автор: УНІАН