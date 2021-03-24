У Дніпрі врятували недоношену дитину з величезною пухлиною / фото unsplash.com
У Дніпрі медки прооперували немовля з величезною пухлиною.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, маля доправили з Донецької області. Дитина народилася недоношеною – вагою у 2 кілограми 700 грамів. Та більше кілограму становила пухлина.
Новоутворення видалили під час багатогодинної операції. Для цього медики використали новий наркозно-дихальний апарат, який з'явився в лікарні, завдяки військовим.
Новини України: дніпровські лікарі врятували малюка, який народився з величезною пухлиною
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