Дитина народилася недоношеною. Майже половину її ваги становила пухлина.

У Дніпрі медки прооперували немовля з величезною пухлиною.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, маля доправили з Донецької області. Дитина народилася недоношеною – вагою у 2 кілограми 700 грамів. Та більше кілограму становила пухлина.

Новоутворення видалили під час багатогодинної операції. Для цього медики використали новий наркозно-дихальний апарат, який з'явився в лікарні, завдяки військовим.

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Автор: Катерина Лиманська