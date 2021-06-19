Станом на 18 червня хворих з підозрою на отруєння було трохи більш як 50.

Станом на 7:00 ранку 19 червня кількість госпіталізованих з підозрою на отруєння після візиту в харківський ресторан збільшилась до 67 людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.

Уточнюється, що серед хворих – 14 дітей.

Водночас Суспільне. Харків пише, що на вечір 18 червня вже був 71 госпіталізований. Для нових прибулих медики відкрили додаткове відділення.

Читайте такожЛяшко розповів, чи очікується восени зростання захворюваності на COVID-1939 людей перебувають у міській лікарні №31. 14 пацієнтів — у дитячій лікарні №19. Побільшало госпіталізованих у Валківській центральній районній лікарні — швидкі направили туди 18 людей (13 з них вже госпіталізовані, п'ятьох нещодавно доправили швидкі — триває госпіталізація).

Якщо хворих більшатиме, їх направлятимуть у відкрите відділення лікарні №3, уточнила віце-мер Харкова у коментарі журналістам Горбунова-Рубан.

Станом на 18 червня хворих з підозрою на отруєння було трохи більш як 50. Всі вони у стані середньої тяжкості, тяжких хворих немає. Пацієнтам, за даними міськради, діагностували ентероколіт - одночасне запалення тонкої та товстої кишок.

Разом з тим чотирьох пацієнтів, отруєних після відвідування ресторанів у Харкові, доправили до районного медзакладу через нестачу місць.

Про масове отруєння у Харкові стало відомо 17 червня. 25 людей шпиталізували до міської лікарні №31 та дитячої лікарні №19. Два ресторани однієї мережі закрили на перевірку. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).

У мережі ресторанів, де отруїлися люди, кажуть: готові компенсувати витрати клієнтів на лікування.

Два ресторани у Харкові закриють примусово, якщо вони продовжать роботу до кінця епідеміологічного розслідування.

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Автор: Яна Ставська