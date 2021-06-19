Станом на 7:00 ранку 19 червня кількість госпіталізованих з підозрою на отруєння після візиту в харківський ресторан збільшилась до 67 людей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.
Уточнюється, що серед хворих – 14 дітей.
Водночас Суспільне. Харків пише, що на вечір 18 червня вже був 71 госпіталізований. Для нових прибулих медики відкрили додаткове відділення.
Читайте такожЛяшко розповів, чи очікується восени зростання захворюваності на COVID-1939 людей перебувають у міській лікарні №31. 14 пацієнтів — у дитячій лікарні №19. Побільшало госпіталізованих у Валківській центральній районній лікарні — швидкі направили туди 18 людей (13 з них вже госпіталізовані, п'ятьох нещодавно доправили швидкі — триває госпіталізація).
Якщо хворих більшатиме, їх направлятимуть у відкрите відділення лікарні №3, уточнила віце-мер Харкова у коментарі журналістам Горбунова-Рубан.
Станом на 18 червня хворих з підозрою на отруєння було трохи більш як 50. Всі вони у стані середньої тяжкості, тяжких хворих немає. Пацієнтам, за даними міськради, діагностували ентероколіт - одночасне запалення тонкої та товстої кишок.
Разом з тим чотирьох пацієнтів, отруєних після відвідування ресторанів у Харкові, доправили до районного медзакладу через нестачу місць.
Про масове отруєння у Харкові стало відомо 17 червня. 25 людей шпиталізували до міської лікарні №31 та дитячої лікарні №19. Два ресторани однієї мережі закрили на перевірку. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).
У мережі ресторанів, де отруїлися люди, кажуть: готові компенсувати витрати клієнтів на лікування.
Два ресторани у Харкові закриють примусово, якщо вони продовжать роботу до кінця епідеміологічного розслідування.
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