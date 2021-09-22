Сергій Шкарлет зазначив, що "дистанційка" в деяких випадках може призвести до непоновлюваних втрат у навчанні.

Умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів середньої освіти. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні під час засідання уряду.

Як зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, вихованці дитсадків, учні початкової школи та спеціальних закладів освіти потребують безпосереднього контакту з педагогічними працівниками. Тривала "дистанційка" для наймолодших може призвести до непоновлюваних втрат у навчанні.

"Саме тому ініціюємо внесення змін до постанови КМУ 1236", – повідомив міністр.

Читайте такожНайближчим часом деякі регіони України можуть перейти в "червону" зону карантину - ШмигальЗокрема, умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів середньої освіти. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм. Такий "виняток" діятиме при "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Рішення набуло чинності.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Після введення жовтого рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

З 23 вересня в Україні буде встановлено "жовтий" рівень карантину.

Автор: Леся Лещенко