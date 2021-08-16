Табір вже закритj на карантин.

У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі почався спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Думская" з посиланням на джерела в установі, симптоми хвороби проявилися у 42 дітей і двох співробітників. Їх ізолювали і взяли проби для ПЛР-тестів. Перші результати виявилися позитивними.

Табір вже закритий на карантин. У прес-службі обласного департаменту охорони здоров'я інформацію підтвердили. На сьогодні в таборі 44 хворих.

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Раніше повідомлялося, що в місті Кременець Тернопільської області штам коронавірусу "Дельта" виявили у 9-місячної дитини. За інформацією Тернопільської ОДА, штам "Дельта" підозрюють ще у двох дітей.

За інформацією Головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, в Україні станом на 12 серпня вже було виявлено 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

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Автор: Дмитро Захаров