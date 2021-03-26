В Одеській області ситуація з COVID-19 виходить з-під контролю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила директор департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захарьєва.
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Вона акцентувала на тому, що показники щодо поширення коронавірусу в регіоні з кожним днем все більше погіршуються: значно збільшилася кількість хворих, в тому числі лікарів, і летальних випадків.
«За останню добу в області COVID-19 виявлено у 1 тис. 545 осіб, з яких 708 - одесити ... Захворів 41 медик ... Ситуація виходить з-під контролю. Якщо буде кисень, а медиків немає, хто буде працювати в лікарнях?» - акцентувала чиновниця.
Вона додала, що за добу в області від наслідків коронавірусу померли 19 осіб, всього з початку епідемії - 1 тис. 698 летальних випадків.
За даними Одеського лабораторного центру МОЗ України, на ранок 26 березня в Одеській області зареєстровано 103 тис. 328 випадків COVID-19, з яких 47 тис. 953 - у жителів Одеси.
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