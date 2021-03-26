За добу захворіло понад 40 медиків.

В Одеській області ситуація з COVID-19 виходить з-під контролю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила директор департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захарьєва.

Читайте також"Червона" Одеса: переповнені лікарні, загибель лікарів і сотні прохань про кисень

Вона акцентувала на тому, що показники щодо поширення коронавірусу в регіоні з кожним днем ​​все більше погіршуються: значно збільшилася кількість хворих, в тому числі лікарів, і летальних випадків.

«За останню добу в області COVID-19 виявлено у 1 тис. 545 осіб, з яких 708 - одесити ... Захворів 41 медик ... Ситуація виходить з-під контролю. Якщо буде кисень, а медиків немає, хто буде працювати в лікарнях?» - акцентувала чиновниця.

Вона додала, що за добу в області від наслідків коронавірусу померли 19 осіб, всього з початку епідемії - 1 тис. 698 летальних випадків.

За даними Одеського лабораторного центру МОЗ України, на ранок 26 березня в Одеській області зареєстровано 103 тис. 328 випадків COVID-19, з яких 47 тис. 953 - у жителів Одеси.

Коронавірус на Одещині: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова