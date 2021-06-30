Окрім того, на COVID-19 дедалі частіше хворіє молоде населення півострова.

У Криму виявлені інфіковані так званими "індійським" і "британським" штамами коронавірусу - альфа і дельта.

Про це під час наради з головою окупаційної влади півострова Сергієм Аксьоновим розповіла керівник "регіонального управління" Росспоживнагляду Наталія Пеньковська.

Відео наради опубліковано на сторінці Аксьонова у Facebook.

"За результатами секвенування на території Республіки Крим виділяються як традиційні штами нової коронавірусної інфекції, так і штами, викликані "британським" вірусом і "Індійським" вірусом. Тобто на сьогодні йде змішане циркулювання", - повідомила Пеньковська.

Окрім того, за її словами, на COVID-19 дедалі частіше хворіє молоде населення Криму: найбільше хворих серед людей 18-27 і 30-49 років.

У коментарі російському РБК Пеньковська додала, що нові штами циркулюють по всій території Росії.

"Нічого незвичайного немає, вони не сьогодні почали циркулювати", - заявила вона.

"Індійський" штам дельта: що відомо

Зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 (дельта) - вперше був виявлений в Індії восени 2020 року. Його повний геном опублікували в міжнародній базі GISAID 7 жовтня.

Навесні 2021-го "індійський" штам дельта зафіксували в Росії. На той час у країні вже було відомо про кілька сотень заражених "британським" штамом (альфа).

У червні 2021-го в Індії був виявлений мутований варіант B.1.617.2, відомий як варіант AY.1 або дельта плюс, а в Україні зареєстрували перші випадки інфікування штамом дельта.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам дельта домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати важчі наслідки, ніж у західних країнах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова