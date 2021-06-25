В Україні у всіх регіонах вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких щеплюють людей, які записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
В центрах вакцинації щеплюють як тих, кого попередньо запросили телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.
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Вакцинація в Україні
Кампанія з розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.
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