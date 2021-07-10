З початку пандемії в Україні виявили 2 240 753 випадки зараження. Найбільше нових заражень у Києві і Дніпропетровській області.

У п’ятницю коронавірус підтвердили ще у 507 зразках. З-поміж нових інфікованих 41 дитина і 33 медики.

Про це йдеться у ранкових даних МОЗ.

За минулу добу з ускладненнями хвороби госпіталізували 364 інфікованих, 809 громадян одужали, а 20 померли.

З початку пандемії в Україні виявили 2 240 753 випадки зараження. З них 2 176 919 громадян одужали, 52 592 померли.

Читайте такожУ Києві зафіксовано рекордну в країні кількість вакцинацій за добуЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

У четвер виявили 655 випадків коронавірусу.

Тест на коронавірус

Лабораторії зробили понад 40 тисяч тестувань на коронавірус: методом ПЛР — 18 520, методом ІФА — 8 452. Також зробили 13 225 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели майже 11 мільйонів ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні встановлено новий добовий рекорд за кількістю зроблених щеплень від коронавірусу.

«114 тис. 660 людей вакциновано проти COVID-19 9 липня 2021 року. Одну дозу отримали 53 тис. 820 людей, повністю імунізовані - 60 тис. 840 осіб», - сказано у повідомленні Міністерство охорони здоров’я повідомляє у Facebook.

Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 2 млн 227 тис. 226 осіб, отримали дві дози вакцини і повністю імунізовані 1 млн 143 тис. 442 осіб.

Протягом доби працювали 697 мобільних бригад, 1 тис. 562 пункти щеплення та 38 центрів вакцинації.

Станом на 9 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 788 тис. 697 людей.

Останнім часом в Україні спостерігається спадаюча хвиля інфікувань. Проте фахівці радять не поспішати з висновками, адже небезпечний штам «Дельта», який уже було виявлено в країні у двох прибулих з Росії, може вплинути на перебіг ситуації з COVID-19.

За даними ООН, коронавірус може стати більш смертоносним через проблеми з розподілом вакцин у світі. Світу потрібен єдиний план виробництва вакцин, щоб "як мінімум подвоїти обсяг" і забезпечити справедливий розподіл через механізм COVAX, переконані в організації.

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автори: Яна Ставська, Вікторія Токарєва