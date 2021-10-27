Дослідження будуть проводитись у чотирьох медзакладах Києва та в одному у Вінниці.

В Україні проведуть клінічні випробовання двох нових вакцин проти COVID-19.

Про це йдеться у відповідному наказі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, опублікованому на сайті міністерства.

Згідно з наказом, в Україні проведуть багатоетапне, модифіковане подвійне сліпе дослідження двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин (моновалентної та бівалентної) проти COVID-19.

Дослідження проводитимуть серед дорослих осіб віком 18 років і старше.

Відповідну заявку подало ТОВ "Санофі-Авентіс Україна".

Читайте також"Якщо не станеться дива": Київ вже днями потрапить до "червоної" зони

Ці дослідження проведуть у чотирьох медзакладах Києва ("Центр сімейної медицини плюс", "Едельвейс Медікс", "Медбуд-Клінік" та медичній клініці "Благомед"), а також у медичному центрі "Салютем" у Вінниці.

Контроль за виконанням випробувань покладено на першого заступника міністра Олександра Комаріду.

Вас також можуть зацікавити новини

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тамара Отовська