В цьому році на цей проект буде виділено 300 млн грн.

Кабінет міністрів створює центри неонатального скринінгу для діагностики рідкісних хвороб у новонароджених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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"За ініціативи президента України уряд створює центри неонатального скринінгу. У таких центрах будуть проводити дослідження, які дозволяють вчасно виявити у новонароджених спадкові або вроджені хвороби. Ми говоримо про більш ніж 20 різних орфанних захворювань, які зможуть бути діагностовані в надсучасних медичних центрах",- сказав він.

За словами Шмигаля, у цьому році на цей проект буде виділено 300 млн грн.

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Автор: Леся Лещенко