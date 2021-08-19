Ключову роль в питанні виробництва ліків від коронавірусу грають не гроші, а позиція держави.

Початкові інвестиції для власної української вакцини від коронавірусу можуть скласти 10-20 млн доларів. Про це в інтерв'ю ютуб-каналу Future makers розповів голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Виробник вакцини від коронавірусу в Україні міг би випускати близько 40 млн доз препарату на рік, вважає він. Однак ключову роль у цьому питанні відіграють не гроші, а позиція держави. На сьогодні, за словами Шимківа, немає гарантії, що уряд викупить вакцину, яку вироблять в Україні. Саме це і заважає старту процесу розробки.

"Створити вакцину не так вже й складно. Сьогодні в Україні є фахівці, які можуть це зробити. Питання полягає в тому, щоб налагодити масове виробництво. Ми готові інвестувати в такий проект, але для його розвитку важливо розуміння позиції держави", - зазначив Шимків.

Крім того, за його словами, якісні освітні програми та медіапідтримка можуть допомогти впоратися з впливом антивакцинаторського руху. За словами голови ради директорів Darnitsa Group, медіа є ключовим джерелом інформації в медичній темі.

"В Україні кількість людей, які вдаються до самолікування, сягає 70%, тобто рівень недовіри до лікарів досить високий",- підкреслив Шимків. Допомогти виправити ситуацію могла б комплексна освітня програма.

Зазначимо, в Україні, за останніми дослідженнями, тільки близько 30% населення заявляли про готовність вакцинуватися. Для порівняння: у США цей показник удвічі більший - близько 60%.

"У Сполучених Штатах ви не зможете вступити до університету, поїхати в школу, брати участь в будь-якій програмі, якщо у вас немає щеплення",- додав Шимків.

Як повідомлялося, вакцинація від COVID-19 стартувала в Україні 24 лютого 2021 року. На цю мить в країні зробили вже понад 7,5 млн щеплень. Понад 2,7 млн українців пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу минулого року Дарниця змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними та жарознижувальними засобами. Зокрема почалося додаткове виробництво Іммустату, а також випустили додатково велику партію парацетамолу.

Автор: Григорій Бондар