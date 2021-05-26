Від ускладнень коронавірусу померли 208 пацієнтів з COVID-19.

В Україні за минулу добу виявили 3 395 нових випадків COVID-19 - серед них – 154 дитини та 73 медпрацівники. Також 14 987 пацієнтів одужали, а 208 — померли від ускладнень. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1 778 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Кількість тих, хто одужав впродовж доби, значно перевищує число тих, що інфікувались, сьогодні цей показник майже в п'ятеро вищий.

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Найбільше нових випадків виявили у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії у нас зафіксували 2 189 858 випадків зараження коронавірусом. З них 49 893 людини померли від ускладнень захворювання, а 1 990 051 — одужала. Сьогодні хворіє 149 914 українців - на 11 800 осіб менше, ніж минулої доби.

За даними Worldometers Україна знаходиться на 28 місці у світі між Японією та Німеччиною. Серед європейських країн Україна – на шостому місці. За щоденною кількістю хворих Україна на 7 місці у світі і на другому – в Європі.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії здійснили 71 988 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 30 724, методом ІФА — 13 108. Також зробили 28 156 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом в Україні зробили понад 10 мільйонів ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За минулу добу в Україні зробили 16 387 щеплень, зокрема 5 221 людина отримала першу дозу, а 11 166 — завершили вакцинацію.

Загалом в Україні перше щеплення зробили 987 191 людині, 97 391 людина отримала другу дозу й завершила вакцинацію.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко