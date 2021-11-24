Оперували майже одночасно у чотирьох клініках Запоріжжя та Києва.

Протягом ночі на 24 листопада українські хірурги зробили шість пересадок органів. Оперували майже одночасно у чотирьох клініках Запоріжжя та Києва.

Як ідеться в сюжеті ТСН, провели пересадку органів, зокрема, й у столичній лікарні "Феофанія", де пацієнту пересадили печінку.

У київському Інституті серця 52-річний чоловік отримав одразу два нові органи - серце та нирку.

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Загалом протягом останніх двох днів хірурги країни провели 9 успішних трансплантацій від 3 донорів. Як зазначають в Українському центрі трансплантації, операції проведені завдяки й рішенням родичів померлих, які все частіше дають згоду на забір органів.

Раніше в уряді ухвалили рішення про збільшення вартості трансплантації серця та легень: тепер пересадка серця коштує два мільйони гривень, а легенів – майже три мільйони. При цьому повна вартість і за операцію, і за реабілітацію компенсується державою.

Трансплантація в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко