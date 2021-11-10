Тарифи зростуть втричі – до 2 млн грн та 2,7 млн грн відповідно.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підвищено тарифи на операції з трансплантації серця та легень.

Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, завдяки підвищенню тарифів українські медичні заклади зможуть покривати усі фактичні витрати на здійснення відповідних операцій, а також збільшити їхню кількість та підвищити якість.

Так, послуга "Трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені", у т. ч. донорський етап" відтепер розділяється на дві окремі послуги: з трансплантації серця та трансплантації легень. Це зумовлено відмінностями станів, які потребують трансплантації, післяопераційних періодів, потребою у специфічній реабілітації тощо.

"Відбувається збільшення тарифів на трансплантацію серця та легень втричі – до 2 млн грн та 2,7 млн грн відповідно. Це зумовлено необхідністю покриття фактичних витрат надавачів послуг з трансплантації та складністю й високою вартістю посттрансплантаційного періоду в пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДіти потребують пересадки шкіри після спроб зробити солодощі з "Гри в кальмара"При цьому, наголосили в МОЗ, оновлені тарифи все одно будуть меншими за вартість аналогічних послуг за кордоном. Так, раніше держава сплачувала за операцію з трансплантації українцям серця та легень за кордоном (Білорусь) 110 тис. дол. та 140 тис. дол. відповідно.

Трансплантація в Україні

Операції з трансплантації в Україні виконуються коштом державного бюджету і є абсолютно безоплатними для пацієнтів.

За 2020 рік в Україні було проведено 9 трансплантацій серця – це більше, ніж за всі попередні роки незалежності, а у 2021 році (станом на 18 жовтня) – 22. Також у 2021 році вперше трансплантовано серце дитині та виконано першу пересадку легень від посмертного донора.

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Автор: Леся Лещенко