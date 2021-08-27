Операція тривала майже чотири години, її проводили 10 лікарів.

На Прикарпатті в Івано-Франківській центральній лікарні провели першу трансплантацію. Там 25-річному Ігорю Леочко з вродженою аномалією пересадили нирку. Це була трансплантація від спорідненого донора. Свою нирку Ігорю віддав його батько.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Батько погодився відразу. Але у нього були сумніви, тому що кожна людина має страх перед оперативним втручанням. Ми батькові навіть влаштували зустріч з донором нирки. Власне після цієї зустрічі він і дав остаточну згоду", – розповіли медики.

Читайте такожУ Львові відкривають перший в Україні центр трансплантології (відео)Зазначається, що останні кілька років молодий чоловік був змушений регулярно ходити на процедуру з очищення крові – гемодіаліз. Тепер у нього починається нове життя. Хлопець мріє подорожувати.

"Почуваюся набагато краще, здоровіше, краще стало дихати навіть. Навіть помітив, що у мене покращився сон після операції", – розповів хлопець.

За словами завідувача урологічного відділу лікарні Ігоря Білика, показники пацієнта після операції значно покращилися.

Операція тривала майже чотири години. Її проводили 10 лікарів, не рахуючи медсестер та анестезіологів. Для пацієнта вона була безкоштовною.

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Автор: Катерина Шварц