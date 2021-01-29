За словами Ляшка, медичні працівники – це пріоритет держави, щоб було кому рятувати українців, які не отримали доступ до вакцинації, і життя громадян від інших хвороб.

В Україні, згідно із затвердженою дорожньою картою вакцинації від COVID-19, на першому етапі щеплення зроблять медикам, військовослужбовцям операції Об’єднаних сил та мешканцям будинків для літніх людей.

Читайте такожЗеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцини від COVID-19Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Він пояснив, що медичні працівники потрапили до першого етапу щеплень, оскільки їхній захист – це пріоритет держави, щоб було кому рятувати українців, які не отримали доступ до вакцинації, і життя громадян від інших хвороб.

Також до пріоритетної групи додали людей похилого віку, оскільки нині серед них фіксують найбільший відсоток інфікувань і летальних випадків. Це, як уточнив Ляшко, майже 70%. Також в цій групі є люди з хронічними хворобами, які впливають на перебіг COVID-19.

"Саме за таким етапом і будуть розпочинатися щеплення. Наприклад, приїхала перша вакцина, вона використовується для медичних працівників, потім соціальні установи - як працівники, так і люди, які перебувають в цих соціальних установах. Соціальні установи - це закритого типу, це будинки для літніх людей тощо. Плюс військовослужбовці. І, в першу чергу, військовослужбовці, які захищають і боронять кордони нашої країни. Ми їх також захищаємо, оскільки - це елемент національної безпеки", - пояснив Ляшко.

Водночас головний санітарний лікар уточнив, що розглядається можливість одночасного початку саме двох етапів – і першого, і другого.

"Це коли ми отримаємо два продукти одночасно. Бо ми сьогодні маємо надію, що найближчим часом COVAX озвучить, чи увійшла Україна до першої хвилі отримання імунобіологічних препаратів для вакцинації населення. Йдеться про мРНК-вакцину Pfizer. Саме 29 січня відбувається засідання глобального правління COVAX, і вони визначають, маючи розуміння кількості доз, пріоритетність країн, яким буде поставлено", - зазначив Ляшко.

На запитання стосовно рішення COVAX він відповів, що поки невідомо, коли будуть результати.

"Будемо чекати. Ми на постійному зв'язку з нашим менеджером, який координує Україну. Тому, щойно буде рішення відоме, ми одразу про нього повідомимо", - сказав він.

Крім того, Ляшко додав, що паралельно у МОЗ очікують на поставку вакцин, закуплених за кошти державного бюджету.

"Тому, розуміючи об'єми цих вакцин, які прийдуть у межах механізму COVAX і закуплених за кошти бюджету, ми можемо скоординувати трішки підходи до імунопрофілактики", - підсумував він.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував початок кампанії з імунізації «в районі 15 лютого». Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Леся Лещенко