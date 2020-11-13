Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року, що становить 20% від наявного в країні населення.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозує, що Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, коли вакцина від коронавірусу може з'явитися в УкраїніПро це сьогодні заявив "Німецькій хвилі" голова Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

За його словами, Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), який був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та кількома урядами.

"Як ми знаємо, уряд України вже висловив зацікавленість бути частиною механізму COVAX і наразі працює над національними документами, щоб задовольнити всі вимоги (...). Україна також зараз вирішує питання щодо визначення груп ризику, які слід вакцинувати першими", - повідомив Хабіхт.

Він не уточнив, чи йдеться про майбутню вакцину від коронавірусу, яку розробила і випробовує німецька компанія BioNTech разом з американською Pfizer, чи про якусь іншу. Натомість він зазначив, що кожна країна отримуватиме майбутню вакцину у кількості, що дорівнює 20% від кількості населення. У ВООЗ це називають "справедливим розподілом", аби дотримуватися принципу рівності на першому етапі кампанії зі щеплення від COVID-19. "Транш, що покриває 20% населення країни, швидше за все, буде розподілений серед дорослих з високим ризиком, як, наприклад, літні люди та особи, які страждають на захворювання", - зазначив голова Офісу ВООЗ в Україні.

За його словами, Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року, що становить 20% від наявного в країні населення, відповідно до даних Державної служби статистики України. "Вакцина постачатиметься траншами. І перший транш буде у кількості, що дорівнює 3% населення, а це близько 1,25 млн доз. Вони, за попередніми припущеннями, можуть бути доступними країні у другому кварталі наступного року", - сказав Хабіхт.

Він зауважує, що Україна має право отримувати вакцини, що повністю буде оплачена або частково профінансована донорами за допомогою окремого механізму, який є частиною механізму COVAX. Хабіхт підкреслює, що остаточні умови та повний пакет підтримки будуть доступні пізніше після затвердження радою GAVI.

"Україні потрібно буде офіційно подати заявку на цю підтримку відповідно до уніфікованих умов та процедур, які будуть затверджені для всіх 92 країн з низьким та середнім рівнем доходу", - підсумував представник ВООЗ.

Вакцина від коронавірусу

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Автор: УНІАН