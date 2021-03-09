За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, найближчими тижнями Україну очікують нові виклики через ситуацію з COVID-19.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький наголосив, що темпи вакцинації від COVID-19 вкрай незначні, чого недостатньо, щоб пригальмувати епідемію.

Читайте такожМОЗ розвінчав фейк про вакцину проти коронавірусу та розсіяний склерозПро це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 8 березня пізно ввечері.

За словами Радуцького, найближчими тижнями Україну очікують нові виклики через ситуацію з COVID-19.

"Темпи вакцинації, на жаль, ще вкрай незначні. Ми лише вийшли на рівень декількох тисяч вакцинованих на день. На вихідних вакцинується менше тисячі людей щоденно. Цього явно недостатньо, щоб пригальмувати епідемію", - заявив він.

Парламентар також відзначив, що "за яким сценарієм країна пройде березень-квітень, повністю залежить від нас – від того, чи готові ми стати більш дисциплінованими та дотримуватися простих правил безпеки".

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Протягом минулої доби в Україні від COVID-19 було щеплено 1 тис. 171 особу.

Від початку кампанії було щеплено 19 тис. 118 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров