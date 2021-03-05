Комаровський схвалює застосування цієї вакцини. Але проблема в тому, що влада не має комунікації з народом.

Індійська вакцина Covishield - це вакцина з доведеною ефективністю і сумніватися в ній не варто.

Таку думку озвучив відомий український лікар Євген Комаровський на відео в Facebook.

"Covishield дорівнює AstraZeneca. Це все що вам потрібно знати. Ця вакцина з доведеною ефективністю. Можна довго обговорювати, яка це ефективність, але вона явно перевищує 60%. Це захист від факту захворювання і важких форм захворювання. Вона здатна захистити того, хто вакцинується", - розповів Комаровський.

Лікар схвалює застосування цієї вакцини. Але проблема в тому, що влада не має комунікації з народом, зазначає лікар.

Читайте такожВ Україні за добу щеплення від коронавірусу зробили майже трьом тисячам осіб

Комаровський розповів, що на заводі виробництва цієї вакцини в Індії виготовляється 65% вакцин світу для дітей.

"Це дуже сучасне підприємство. Саме тому AstraZeneca вибрала цей завод", - зазначив медик.

За словами Комаровського, всі розмови про неефективність і небезпеку вакцини є маячнею. Якщо у вас немає можливості зробити щеплення іншими вакцинами, він радить не відмовлятися від цієї вакцини, бо вона якісна.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко