Індійська вакцина Covishield - це вакцина з доведеною ефективністю і сумніватися в ній не варто.
Таку думку озвучив відомий український лікар Євген Комаровський на відео в Facebook.
"Covishield дорівнює AstraZeneca. Це все що вам потрібно знати. Ця вакцина з доведеною ефективністю. Можна довго обговорювати, яка це ефективність, але вона явно перевищує 60%. Це захист від факту захворювання і важких форм захворювання. Вона здатна захистити того, хто вакцинується", - розповів Комаровський.
Лікар схвалює застосування цієї вакцини. Але проблема в тому, що влада не має комунікації з народом, зазначає лікар.
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Комаровський розповів, що на заводі виробництва цієї вакцини в Індії виготовляється 65% вакцин світу для дітей.
"Це дуже сучасне підприємство. Саме тому AstraZeneca вибрала цей завод", - зазначив медик.
За словами Комаровського, всі розмови про неефективність і небезпеку вакцини є маячнею. Якщо у вас немає можливості зробити щеплення іншими вакцинами, він радить не відмовлятися від цієї вакцини, бо вона якісна.
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