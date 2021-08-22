Чоловік не мав щеплення проти COVID-19.

В Україні зафіксували ще одну смерть внаслідок зараження варіантом коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта".

Про це ввечері в суботу, 21 серпня повідомила головний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, штам "Дельта" забрав життя мешканця Стрийського району Львівщини, якому було лише 36 років.

"Він був невакцинований. За межі Львівщини не виїжджав. Поступив у лікарню у важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. Пацієнт мав супутню патологію - цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації. На жаль, врятувати не вдалося", - розповіла лікар.

Варіант "Дельта" у чоловіка підтвердила референс-лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині зафіксували першу смерть від штаму "Дельта". 48-річна жінка, яка до цього повернулася з-за кордону, померла 16 серпня в районній лікарні.

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Автор: Катерина Комолова