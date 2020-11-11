У цьому році Всесвітній день боротьби з діабетом підтримують Міжнародна діабетична асоціація України (МДАУ), Київський фонд «Діабетик», МОДА (Миколаївсько-Одеська діабетична асоціація) та громадська організація «Діа-Дзен» (Харків). Партнером заходів щороку виступає компанія Ново Нордіск – лідер у лікуванні цукрового діабету.

14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом, щоб привернути увагу суспільства до цієї надважливої теми. Україна вперше приєдналася до цього руху в 1997 році. Зазвичай на «дні діабету» проводять великі конференції та інші заходи, що присвячені проблемі, але у 2020 усі активності в Україні перейшли в онлайн-формат.

У цьому році Всесвітній день боротьби з діабетом підтримують Міжнародна діабетична асоціація України (МДАУ), Київський фонд «Діабетик», МОДА (Миколаївсько-Одеська діабетична асоціація) та громадська організація «Діа-Дзен» (Харків). Партнером заходів щороку виступає компанія Ново Нордіск – лідер у лікуванні цукрового діабету.

«Я дуже радий, що компанія Ново Нордіск має змогу підтримати Всесвітній день боротьби з діабетом. Адже мета компанії Ново Нордіск в Україні та у всьому світі – подолати цукровий діабет і зробити його виліковним. Ми вкладаємо в інновації і працюємо над тим, щоб новітні розробки були доступні кожному пацієнту. Ми робимо дуже багато для профілактики діабету та його ускладнень. Наприклад, у 2020 році компанія Ново Нордіск закупила обладнання для добового моніторингу глюкози у лікарні України майже на 4 мільйони гривень. Ми також вкладаємо у освіту лікарів та пацієнтів, у тому числі підтримуємо освітні заходи до Всесвітнього дня діабету від громадських організацій. Під час пандемії коронавірусу ми допомагаємо лікарям засобами особистого захисту – масками та дезінфекторами, – ділиться своїми думками Владислав Мороз, генеральний директор компанії Ново Нордіск в Україні».

«Напередодні, – розповідає президент МДАУ Людмила Петренко, – телефон у нашому офісі не замовкав: усі питали, чи відбудуться цьогоріч традиційні заходи з огляду на ситуацію з COVID-19 та можливим оголошення локдауну. 11-13 листопада в агенції «Укрінформ» відбудеться змістовна онлайн-конференція, тематично об’єднана з гаслом світових заходів «Медсестра та діабет». Люди з діабетом та їхні близькі отримають унікальну можливість послухати експертів, доступ до яких у звичайному житті доволі непростий. Це і досвідчені лікарі, що розкажуть про інноваційні підходи у лікуванні цукрового діабету, і захоплені діти з діабетом та їх чудові батьки, і представники влади, які піднімуть наболілі питання державної програми реімбурсації інсулінів. Також за підтримки наших партнерів ми отримали можливість забезпечити українців корисними матеріалами та книгами, які зібрали світовий досвід лікування діабету та цілком повноцінного життя з ним. Вручити їх всім охочим ми зможемо поступово у нашому офісі, дотримуючись вимог карантину».

«Це день, який ми назвали у себе «Діа-Сфера», в першу чергу – день солідарності: лікарів, пацієнтів, фармацевтичних компаній і влади, – розповідає Наталія Власенко, голова Київського благодійного фонду «Діабетик», віце-президент Української діабетичної асоціації. – Адже цукровий діабет – це медико-соціальна проблема держави та її громадян, і дуже б хотілося аби держава про це не забувала.

Основні події ми призначили на 21-22 листопада», – продовжує Наталія Власенко.

Однією з найгостріших проблем людей з діабетом в Україні Юлія Кукліна, співзасновниця харківської ГО «Діа-Дзен», вважає гострий дефіцит актуальної інформації та знань: «Наприклад, цього року на форум від харківської організації «Жити з діа-2020» запрошені подолог та ендоваскулярний хірург. Вони володіють унікальною інформацію про сучасні технології, які в європейських країнах вже допомагають успішно лікувати ускладнення діабету – діабетичну стопу – та уникати ампутацій». Робота форуму буде відбуватися у трьох віртуальних кімнатах: «Медицина, побут, компенсація», «Захист прав пацієнтів» та «Спілкування з діа-спільнотою України».

У соціальній мережі Facebook можна приєднатися до флешмобу – Global Diabetes Walk – Глобального маршу проти діабету. Щоб приєднатися,треба пройти мінімум 2 тисячі кроків, сфотографуватися та викладати фото у Facebook або будь-якій іншій соцмережі з хештегом #Uadiawalk і підписом «Я йду на Global diabetes Walk».

За всіма подіями Всесвітнього Дня боротьби з діабетом слідкуйте на сайті https://diabet.org.ua/den-borotby-z-diabetom-zakhody-2020

Приєднуйтеся до Всесвітнього дня боротьби з діабетом 2020! Підтримайте людей із діабетом в усьому світі!

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Автор: УНІАН