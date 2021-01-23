Запорукою швидкої втрати ваги без шкоди для здоров’я є правильне харчування в комплексі з фізичними вправами.

У багатьох людей часом виникає потреба швидко довести себе до ладу, зокрема, скинувши зайву вагу, перед якоюсь важливою подією. Тоді постає запитання – як швидко схуднути й бажано без шкоди для власного здоров'я.

Що потрібно для схуднення вдома

Охочим позбутися декількох зайвих кілограмів насамперед потрібно набути певних хороших звичок, тому необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

харчуватися частіше, але невеликими порціями й лише за наявності почуття голоду;

пити близько 2 л води на добу;

побільше рухатися;

вечеря має бути не пізніше, ніж за 3 години до сну;

харчуватися корисною домашньою їжею;

відмовитися від напівфабрикатів та інших варіантів швидкого шкідливого перекусу, а також від смажених страв і солодощів;

виконувати вправи дихальної гімнастики, відвідувати спортзал;

тримати вагу під контролем, стежачи за кількістю спожитих калорій.

Швидке схуднення за допомогою дієт

Дієта не обов’язково означає, що потрібно голодувати. Є чимало різних дієт, дотримуватися яких можна з комфортом для свого організму. Раціон у таких дієтах дуже збалансований, і людина отримує всі необхідні речовини, вітаміни та елементи.

Водна дієта

За день потрібно випивати достатню кількість чистої води. Пити потрібно по склянці води за 20 хвилин до кожного прийому їжі. Натомість під час їжі та впродовж 2 годин після вживання їжі пити не рекомендується. Секрет цієї дієти криється в тім, що шлунок уже заповнений і з'їсти хочеться набагато менше.

12-годинне голодування

Все, що потрібно зробити, це не їсти впродовж 12 годин у проміжку між вечерею та сніданком. Бажано, щоб перші 6 годин припадали на неспання. Таким чином, перші декілька годин організм буде витрачати на перетравлення вже наявної їжі, а решту часу – на детокс організму й, зокрема, спалювання жирів.

Монодієта

Суть цієї дієти в тому, щоб вживати в їжу лише один якийсь конкретний продукт. Це може бути кефір, гречка, вівсянка. При цьому слід не забувати про пиття води.

Хороший результат, зокрема, дає гречана дієта. Вона передбачає вживання гречки, запареною на ніч окропом. Отриману "кашу" треба з'їдати рівними порціями за 6 прийомів.

Завдяки такій дієті можна скинути зайві кілограми за короткий термін, проте існує ймовірність того, що вони невдовзі повернуться. Тому вдаватися до неї краще лише для розвантаження організму – на1-3 дні. До того ж не зайвим буде перед тим, як перейти на таку дієту, проконсультуватися з лікарем.

Фізичні вправи для схуднення

Аби отримати не просто схудле, а ще й красиве тіло, потрібно робити фізичні вправи. Починати, звісно, треба не з тягання штанги чи бігу на великі дистанції. Цілком підійде комплекс вправ на всі групи м'язів, який можна виконувати в домашніх умовах.

Ходьба

Швидка ходьба впродовж 30 хвилин – це втрата близько 250 ккал. Чудовим початком буде невеличка прогулянка до роботи замість того, щоб долати весь шлях за допомогою транспорту.

Танці

Для цього не обов’язково ходити на спеціальні заняття. У мережі є безліч відео, які стануть у пригоді. Головне – захопленість і наполегливість.

Пілатес або йога

У йозі та пілатесі всі вправи розроблені таким чином, що працювали всі м'язи тіла одночасно. Тому вони дають швидкий і вражаючий результат.

Планка

Треба підняти тіло на витягнутих руках і ногах. Потрібно протриматися 30 секунд у такому положенні. Спина й таз при цьому мають бути на одній лінії.

Вправу рекомендується починати з найлегшої варіації на витягнутих руках і режиму "30-60 секунд планка + 30-60 секунд відпочинку", роблячи 3-4 повторення циклу.

Вистрибування

З положення стоячи треба присісти, торкнутися пальцями підлоги й різко вистрибнути. Повторювати вправу 3 підходи по 10 разів.

Присідання

Присідати потрібно так, щоб лінія колін не виходила за шкарпетки стоп. Зробити треба 30 разів.

Правильне харчування в комплексі з фізичними навантаженнями дозволить позбутися зайвої ваги за короткий час, не нашкодивши при цьому організму.

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Автор: УНІАН