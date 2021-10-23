Лікарі працюють день у день, свою роботу називають війною на передові, пацієнтів розміщують у коридорах.

На сьогодні Дніпропетровська область є лідером за темпами поширення коронавірусу і перебуває у "червоній зоні" карантину.

За даними МОЗ, за минулу добу у регіоні виявили найбільшу кількість нових хворих – 1832. Через це збільшилося навантаження на лікарні. Пацієнтів розміщують не лише у палатах, а й в коридорах, пише Павлоград.dp.ua.

У Павлоградській лікарні інтенсивного лікування ситуація схожа на апокаліпсис. Там нині перебуває близько 200 пацієнтів з коронавірусом, з них майже половина (92 людини) – на кисневих апаратах. Водночас реанімація установи розрахована лише на сімох людей, але зараз там удвічі більше важких хворих.

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Зрозуміло, що про жодну дистанцію чи норми, яких дотримувалися б у звичайних умовах, не йдеться.

"З 200 хворих лише двоє вакцинованих, і то у них супутні патології", – повідомила лікар-інфекціоніст Юлія Демієнко.

Разом з тим лікарям, які працюють з хворими на COVID-19 у цій установі, поки що вдалося уникнути заражень: вони всі отримали щеплення ще навесні. Лікарі працюють день у день, свою роботу називають війною на передовій.

"Штам коронавірусу Дельта підступний, зле стає на 3-5 день. Людей у ​​важкому стані привозять на швидкій", – поділилася фахівець.

За словами медиків, вакцинація від коронавірусу допомагає уникнути важких наслідків хвороби та госпіталізації.

Нагадаємо, за словами міністра Віктора Ляшка в Україні вже близько 30% дорослого населення вакциновані від коронавірусу. При цьому, станом на 23 жовтня, першу дозу отримали понад 8 мільйонів українців, а майже 7 мільйонів – дві дози.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко