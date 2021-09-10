Він зауважує, що в країнах, в яких понад 70% дорослого населення вакциновано, навіть не вводяться додаткові жорсткі карантинні обмеження.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляє, що COVID-19 стає "епідемією невакцинованих осіб".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"COVID-19 стає епідемією невакцинованих осіб. В країнах, в яких більш ніж 70% дорослого населення вакциновано, не вводять додаткових жорстких карантинних обмежень, оскільки значно зменшуються госпіталізації і значно зменшується кількість людей, які потрапляють до реанімації", - сказав він.

Ляшко закликав усіх зробити щеплення проти COVID-19.

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Разом з тим, Ляшко розповів, коли в Україні можуть впровадити "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відповідаючи на запитання щодо підстав для введення "жовтої" зони карантину по всій країні, урядовець пояснив: "Ухвалено рішення, що "жовтий" рівень епідемічної небезпеки ми запровадимо після того, як запропоновані Міністерством охорони здоров'я зміни будуть схвалені на уряді. Зараз ми за цей тиждень пройшли погодження з усіма центральними органами виконавчої влади і відпрацьовуємо юридичні правки з Міністерством юстиції. І як тільки буде висновок Мін’юсту, ми будемо просити прем'єра скликати позачергове засідання уряду, щоб розглянути питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин".

Відповідні зміни, додав Ляшко, наберуть чинності через 7 днів після схвалення їх урядом.

"І тоді будуть всі підстави національній комісії ТЕБ та НС зібратися і оголосити на території України "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. А "червоний" рівень епіднебезпеки буде встановлюватися для певної конкретної області", - додав Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора зафіксовано 3 тис. 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 348 дітей та 61 медпрацівник.

Вчора в Україні вакцинували понад 173 тис. осіб. Одну дозу отримали 67 тис. 042 особи, повністю імунізовані - 106 тис. 573.

Наразі в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози 4,6 млн (понад 10%) українців.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Таня Поляковська