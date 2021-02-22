Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні і сім лікуються амбулаторно.

У дитячому садку в селі Джурин Тернопільської області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції.

Про це в понеділок, 22 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС.

Відзначається, що лабораторно був підтверджений спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей у віці від 3 до 7 років.

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Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні і сім лікуються амбулаторно. Стан здоров'я хворих задовільний.

Всього в дитсадку перебувало 16 дітей. Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

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Автор: Денис Прядко