У дитячому садку в селі Джурин Тернопільської області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції.
Про це в понеділок, 22 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС.
Відзначається, що лабораторно був підтверджений спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей у віці від 3 до 7 років.
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Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні і сім лікуються амбулаторно. Стан здоров'я хворих задовільний.
Всього в дитсадку перебувало 16 дітей. Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
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