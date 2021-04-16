У якості прикладу Шимків навів компанію Moderna, вчені якої змогли швидко провести секвенування мРНК під час розробки вакцини від COVID-19.

Фармацевтична галузь є одним з лідерів інноваційних процесів у світі. Проте це було би неможливо без активного застосування hi-tech на всіх етапах: починаючи від розробки і досліджень препарату і закінчуючи бізнес-процесами фармкомпанії в цілому, що в кінцевому результаті підвищує доступність лікарських засобів.

Про це під час конференції Європейської бізнес-асоціації "День інновацій" заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він наголосив, що завдяки розвитку технологій швидкість інноваційних процесів в фармацевтиці зросла в рази. У якості прикладу Шимків навів компанію Moderna, вчені якої змогли швидко провести секвенування мРНК під час розробки вакцини від COVID-19.

"Компанія Moderna, завдяки активному впровадженню інноваційних технологій, усього за 2 дні здійснила секвенування мРНК вакцини. Звичайно, далі відбувалися процеси тестування, клінічних досліджень, тощо. Але перший етап був дуже швидко подоланий саме завдяки новим технологіям. І далі це дозволить вченим модифікувати вакцину протягом її використання", - зазначив Шимків.

Говорячи про українську фарму він наголосив, що застосування високих технологій дозволить оптимізувати виробництво і бізнес-процеси таким чином, щоб знизити собівартість препаратів для кінцевого споживача.

"Якщо говорити, про Україну - то це створення генеричних препаратів з доведеною біоеквівалентністю оригінальним препаратам. Це інновації, які пов'язані з комбінованими препаратами, коли пацієнт приймає не десять пігулок, а одну, і один раз на день, а не кілька разів. Оце і є один з числених інноваційних процесів, які відбуваються у генеричній фармі. Інновації повинні бути присутніми в усіх процесах. Сьогодні компанія, яка не займається інноваціями - вона мертва. Вона не може рухатися далі. Тому інновації пронизують усі аспекти діяльності “Дарниці" і дозволяють нам оптимізувати процеси з точки зору безпеки, безперервності, кіберзахисту, обробки даних та швидкого прийняття рішень, - додав Шимків.

Нагадаємо, "Дарниця" щорічно інвестує в розробки і дослідження більше 10% валового доходу. Всього "Дарниця" інвестувала в інноваційний розвиток понад 235 млн євро.

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Автор: Іван Бойко