Хлопчика зі СМА врятували українці, які збирали кошти на його лікування.

Малюк на ім'я Дмитро Свічинський, у якого діагностували спінальну м'язову атрофію, отримав найдорожчий укол у світі. Тепер хлопчику з Одеси, за життя якого переймалися українці, залишилось пройти двомісячний курс реабілітації.

Про це у Facebook повідомила кампанія на підтримку дітей зі спінальною м'язовою атрофією в Україні "Діти ми встигнемо".

"Зараз Дмитрик із батьками перебуває у дитячій лікарні у м. Сан-Антоніо (США), де сьогодні отримав укол та пройде двомісячний курс реабілітації. Також ще раз хочемо зауважити, що весь цей курс коштує на 250 000$ дешевше, ніж варіант, коли б препарат вводили в Україні". - додали представники благодійної кампанії.

Тато малюка Віталій Свічинський розповів, що перед уколом хлопчик проходив усі необхідні обстеження.

На укол для Дмитра українці зібрали 2,05 мільйона доларів. За словами батьків малюка, суму, якої не вистачало для придбання Zolgensma, перевів анонімний благодійник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський підписав закон про виділення коштів на створення центрів скринінгу новонароджених. Це дасть змогу здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику для запобігання розвитку генетичних захворювань.

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Автор: Поліна Кузенко